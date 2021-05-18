القوات الإسرائيلية تُطلق النار على دورية للجيش اللبناني قرب الحدود

أطلق جيش الاحتلا الإسرائيلي النار على دورية تابعة للجيش اللبناني، قرب السياج التقني على الحدود بين لبنان والأراضي المحتلة.

وبحسب المعلومات، وإضافة إلى إطلاق النار على الدورية التابعة لمخابرات الجيش اللبناني، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام أيضا بإلقاء قنبلة صوتية على الدورية التي كانت تتحرك بالقرب من السياج التقني المحاذي لمستعمرة “المنارة”، بحسب ما نقلت قناة “روسيا اليوم”.

يأتي ذلك في حين، كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الاثنين، عن إطلاق 6 قذائف من لبنان، مشيرا إلى أنها “انفجرت داخل الأراضي اللبنانية ولم يتم التبليغ عن أضرار او إصابات في البلدات الإسرائيلية القريبة”.

وأعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن فصيلا فلسطينيا صغيرا، وليس “حزب الله” اللبناني، هو المسؤول عن الهجمات الصاروخية من لبنان على شمال إسرائيل الليلة الماضية.

وسبق أن أكد الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس الماضي، إطلاق 3 صواريخ من لبنان على الأراضي المحتلة، وقال جيش الاحتلال آنذاك إن الصواريخ سقطت في مياه البحر الأبيض المتوسط، دون وقوع أي أضرار أو إصابات.