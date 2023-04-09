القوات الإسرائيلية تُعرقل دخول المصلين للأقصى

عين ليبيا | نُشر: الأحد، 9 أبريل 2023 - 02:33 | آخر تحديث: 9 أبريل 2023 - 02:36 نُشر: الأحد، 9 أبريل 2023 - 02:33
دولي
القسطل
أدى نحو 30 ألف صلاتي العشاء والتراويح رغم الإجراءات

عرقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، دخول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك للاعتكاف وأداء الصلوات.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن قوات الاحتلال أوقفت المصلين عند أبواب المسجد، ودققت في هوياتهم، كما زادت من تواجدها العسكري في محيطه، في محاولة لإعاقة وصول المصلين ومنع الاعتكاف داخل المسجد، بالتزامن دعوات المستوطنين من “جماعات الهيكل المزعوم” لاقتحام باحات المسجد غدا الأحد.

وفي سياق متصل، أعلنت شرطة الاحتلال نيتها إغلاق عدد من الشوارع والطرق الرئيسية في منطقة باب الأسباط ووادي حلوة، بهدف توفير الحماية لاقتحامات المستوطنين.

ورغم إجراءات الاحتلال وانتهاكاته، أدى نحو 30 ألف مصل، مساء اليوم، صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

آخر تحديث: 9 أبريل 2023 - 02:36
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