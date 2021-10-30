القوات الإسرائيلية تُغلق الحرم الإبراهيمي الشريف

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، الحرم الابراهيمي الشريف أمام المسلمين والزائرين، ومنعت إقامة الصلاة للمسلمين، بحجة “عيد سبت سارة”.

كما أغلقت قوات الاحتلال منطقة باب الزاوية وسط الخليل، وأجبرت التجار على اغلاق محالهم التجارية، لتأمين اقتحام المستوطنين للبلدة القديمة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مدير الحرم الإبراهيمي الشيخ حفظي أبو اسنينة قوله، إن سلطات الاحتلال أغلقت الحرم الإبراهيمي أمام المصلين المسلمين والزائرين، من الساعة الثالثة من مساء أمس، حتى العاشرة من مساء اليوم، وسمحت للمستوطنين للاحتفال بهذا العيد.

وفي ذات السياق، نصب المستوطنين خياما في ساحات الحرم الابراهيمي الشريف الخارجية، وملعب المدرسة الابراهيمية بالبلدة القديمة، وفي ساحات المحكمة وأمامها، وساحات الحرم بالكامل، ويؤدون طقوسا تلمودية فيها.

وأشار إلى أن هذه الاقتحامات تشكل تعديا كبيرا على حرمة المسجد، وإغلاق الحرم استفزاز للمسلمين، وانتهاك كبير بحق الحرم، مشيرا إلى أن كافة الطرق، وشوارع البلدة القديمة مغلقة، أمام حركة المواطنين في مناطق التماس، بسبب تشديد جيش الاحتلال على المواطنين، بهدف توفير الحماية للمستوطنين.

من جانبه، أكد الناشط في لجان المدافعين عن حقوق الانسان في الخليل عارف جابر، أن المستوطنين يحشدون “لعيد سبت سارة” من كافة المستوطنات، حتى يزيد عددهم على 50 ألفا، ويقيمون حفلات صاخبة في كافة أحياء البلدة القديمة، بهدف تهويد البلدة القديمة من الخليل، وتحويل المنطقة إلى ساحات رعب وإرهاب من المستوطنين.

يُذكر أنه منذ عام 1994 يُقسّم الحرم الإبراهيمي، إلى قسمين، قسم خاص بالمسلمين، وآخر باليهود، إثر قيام مستوطن يهودي بقتل 29 مسلما أثناء تأديتهم صلاة الفجر يوم 25 فبراير من العام نفسه.

يُشار إلى أن مدينة الخليل تُعد واحدة من أقدم المدن العريقة التي ما زالت مأهولة في العالم، ويمتد تاريخها إلى أكثر من 6000 عام، وهي مدينة مقدسة للديانات السماوية، وأصبحت رابع أقدس مدينة إسلامية بعد مكة والمدينة المنورة والقدس، ويعتبر الحرم الإبراهيمي الشريف من أهم المعالم الحضارية المميزة للمدينة والذي منحها مكانتها المميزة، وجعلها مقصدا دينيا للمؤمنين والرحالة العرب والأجانب الذين أفاضوا في الحديث عنها وعن معالمها الدينية والحضارية.

والمسجد الإبراهيمي هو ثاني أهم المعالم الإسلامية في فلسطين المحتلة بعد المسجد الأقصى المبارك، ويقع في قلب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية ويُنسب المسجد الذي يُطلق عليه أيضا اسم الحرم الإبراهيمي إلى النبي إبراهيم الخليل عليه السلام المدفون فيه قبل أربعة آلاف عام.