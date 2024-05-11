القوات البحرية تشارك «بالقمة الأفريقية الثانية» في غانا

شارك وفد من القوات البحرية الليبية، في قمة القوات البحرية الأفريقية السنوية الثانية، التي نظمتها القوات البحرية الأمريكية بإفريقيا في “أكرا” بغانا.

وأوضحت السفارة الأمريكية في ليبيا عبر منصة “إكس”، “أن القمة التي شارك فيها الوفد الليبي لعام 2024م، كانت حول (التعاون في البحر: حماية الأمن البحري الأفريقي)”.

وأشارت السفارة، إلى أن “ليبيا تلعب دوراً حيوياً في أمن البحر الأبيض المتوسط”، متطلعة إلى “تعزيز التعاون مع ضباط البحرية الليبية المحترفين في جميع أنحاء البلاد، لتعزيز الأمن البحري والازدهار الاقتصادي في ليبيا”.