الرئيسية | حرب طرابلس | ليبيا

القوات البحرية تضبط زورق على متنه مسلحون تابعون لـ«حفتر»

عين ليبيا | آخر تحديث: 14 أغسطس 2019 - 12:11
حجم الخط
طباعة
Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

المحور البحري مُجهز بقوات قتالية لحماية الساحل ومجابهة أي اعتداء من جهة البحر على العاصمة. [إعلام بركان الغضب]
أعلن آمر عمليات المحور القتالي للقطاع البحري بعملية بركان الغضب العقيد توفيق السكير، عن تمكن قواتهم من ضبط زورق تابع لقوات حفتر.

ونقل المركز الإعلامي بعملية بركان الغضب عن العقيد السكير قوله، إنه القوات البحرية بالجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق تمكنت فجر الثلاثاء من ضبط 5 من عناصر الضفادع البشرية التابعة لقوات حفتر بينهم ضابط برتبة عقيد وآخر برتبة نقيب و3 ضباط صف، كانوا على متن زورق شرق مدينة صبراتة.

وأوضح أن المقبوض عليهم كانت بحوزتهم أسلحة وعثروا في هواتفهم المحمولة على صور تثبت تورطهم في العدوان على العاصمة طرابلس.

أخبار ذات صلة
المشري: موقف مصر يُفسر تردُّد الطرف المعتدي بارتهان قراره لدول أخرى

وأشار العقيد السكير إلى قواتهم كانت على متن الزورق تليل وكانت في عملية استطلاعية، وأكد أن المحور البحري مُجهز بقوات قتالية لحماية الساحل ومجابهة أي اعتداء من جهة البحر على العاصمة طرابلس.

Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

اقرأ أيضا

اترك تعليق

  اشتراك  
نبّهني عن