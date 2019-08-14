القوات البحرية تضبط زورق على متنه مسلحون تابعون لـ«حفتر»

أعلن آمر عمليات المحور القتالي للقطاع البحري بعملية بركان الغضب العقيد توفيق السكير، عن تمكن قواتهم من ضبط زورق تابع لقوات حفتر.

ونقل المركز الإعلامي بعملية بركان الغضب عن العقيد السكير قوله، إنه القوات البحرية بالجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق تمكنت فجر الثلاثاء من ضبط 5 من عناصر الضفادع البشرية التابعة لقوات حفتر بينهم ضابط برتبة عقيد وآخر برتبة نقيب و3 ضباط صف، كانوا على متن زورق شرق مدينة صبراتة.

وأوضح أن المقبوض عليهم كانت بحوزتهم أسلحة وعثروا في هواتفهم المحمولة على صور تثبت تورطهم في العدوان على العاصمة طرابلس.