القوات التركية تنقذ 17 مهاجرا غير نظامي قبالة السواحل الليبية

أنقذت القوات التركية العاملة في ليبيا، 17 مهاجرا غير نظامي قبالة سواحل مدينة مصراتة.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان، الجمعة، إن العناصر على متن فرقاطة «تي سي جي غوكتشه أدا» العاملة ضمن مجموعة المهام البحرية التركية، أنقذوا 17 مهاجرا غير نظامي على متن قارب أمس الخميس.

وأضافت وزارة الدفاع التركية أنّ الطبيب المناوب في الفرقاطة، أجرى الفحوصات اللازمة للمهاجرين على الفور، حيث كان 12 منهم بصحة جيدة، و4 في حالة فقدان للوعي، في حين توفي مهاجر واحد بعد فشل كافة جهود إنقاذه.

وأردفت وزارة الدفاع التركية أنّ المهاجرين يحملون الجنسية البنغالية، وكانوا في حالة إبحار منذ 10 أيام