أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير مجمع صواريخ “نبتون” الأوكراني في مقاطعة زابوروجيه بالكامل، مع طاقمه القتالي المكون من عشرة عسكريين، باستخدام صاروخ روسي من طراز “إسكندر”.

واعتبر البيان أن هذه العملية تمثل جزءًا من سلسلة ضربات مركزة استهدفت مؤسسات الصناعة العسكرية الأوكرانية ومخازن الصواريخ ومستودعات الوقود خلال الأسبوع الماضي.

وجاء في البيان الأسبوعي لوزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية وجهت 7 ضربات جماعية خلال الأسبوع، استهدفت من خلالها:

مؤسسات الصناعة العسكرية الأوكرانية،

مستودعات صواريخ “سابسان”،

مصفاة نفط كانت تزود القوات الأوكرانية بالوقود.

كما أظهرت الإحصاءات التي نشرتها الوزارة تكبد القوات الأوكرانية خسائر كبيرة في مختلف مناطق العمليات:

في منطقة مسؤولية مجموعة القوات “الشمال”، تجاوزت الخسائر 1190 عسكريًا.

في منطقة مسؤولية مجموعة القوات “الغرب”، فقدت القوات الأوكرانية أكثر من 1580 عسكريًا و3 دبابات.

في مجموعة القوات “الجنوب”، تقدمت القوات الروسية في عمق الدفاعات الأوكرانية، وخسرت القوات الأوكرانية أكثر من 1345 عسكريًا ودبابتين.

مجموعة القوات “المركز” حررت خلال الأسبوع قريتين، وسجلت القوات الأوكرانية خسائر وصلت إلى 2735 عسكريًا ودبابة.

في منطقة عمليات مجموعة القوات “دنيبر”، تجاوزت الخسائر 430 عسكريًا.

مجموعة القوات “الشرق” سجلت خسائر بلغت أكثر من 1570 عسكريًا.

وفي المجال البحري، تم استخدام قارب مسير عالي السرعة في مصب نهر الدانوب لتدمير سفينة الاستطلاع المتوسطة “سيمفيروبول” التابعة للبحرية الأوكرانية.

أما في المجال الجوي والدفاعات الجوية، فقد تمكنت القوات الروسية خلال الأسبوع من:

إسقاط مقاتلة “سو-27” أوكرانية،

اعتراض 18 قنبلة جوية موجهة،

تدمير 9 صواريخ “هيمارس”،

تدمير صاروخ موجه بعيد المدى من نوع “نبتون”،

إسقاط 1377 طائرة مسيرة أوكرانية.

وتأتي هذه العمليات في إطار ما وصفته روسيا بـ “جهودها المستمرة لتعطيل قدرات القوات الأوكرانية وتعزيز سيطرة القوات الروسية على مختلف الجبهات”، مشيرة إلى أن استخدام صاروخ “إسكندر” في تدمير مجمع الصواريخ يعكس التطور الكبير لقدراتها الصاروخية الدقيقة ضد الأهداف الاستراتيجية على الأرض.