السودان.. إحباط محاولة تهريب ذخائر على الحدود مع ليبيا

تمكّنت قوات الدعم السريع السودانية “متحرك درع الصحراء” المنتشر على طول الصحراء الكبرى بين السودان ومصر وليبيا وتشاد، من إحباط محاولة تهريب كميّة من الذخائر في الحدود مع دولة ليبيا، كانت في طريقها إلى داخل السودان، والقبض على (2) فرد من عصابة تجارة الأسلحة والذخائر التي تنشط في الحدود بين البلدين.

ونقلت صحيفة “الصحية” السودانية عن قائد ثاني قاعدة الشفرليت العسكرية المقدم عثمان أبكر قوله، إنه فور صول معلومات عن نشاط العصابات المهرِّبة في منطقة سيف البارلي على المثلث الحدودي، تحرّكت دورية لتمشيط المنطقة، وتمت مطاردة العصابات المتفلتة على بعد (10) كيلومترات من المنطقة، وتمكّنت خلالها القوات من القبض على المهربين.

وكشف أبكر عن ضبط (3638) طلقة مدفع رشاش (قرنوف) و(357) طلقة دوشكا معبأة في جوالات على متن عربة ماركة (Sequoia) يستقلها المهربون لتنفيذ نشاطهم الإجرامي.

وأكد المقدم عثمان، استمرار قوات الدعم السريع في تأمين الحدود ومكافحة تهريب الأسلحة والإتجار بالبشر والجريمة العابرة للحدود، وأضاف أنها حقّقت إنجازات كبيرة في كافة المحاور منذ إنشاء قاعدة الشفرليت العسكرية.