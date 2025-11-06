القوات العراقية تحصل على تفويض أمريكي للقيام بضربات جوية مستقلة

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) تفويض القوات الجوية العراقية بتنفيذ ضربات جوية مستقلة، بعد اجتيازها تدريبات مكثفة استمرت ثمانية أسابيع، في وقت يقترب فيه موعد انتهاء مهام التحالف الدولي في العراق.

وبحسب بيان قوة المهام المشتركة ضمن عملية “العزم الصلب”، حققت القوات العراقية دقة استهداف بلغت 100% باستخدام طائرات “إف-16” و”أس-208″، ما يشكل إنجازًا تاريخيًا ويؤكد جاهزيتها وقدرتها على إدارة الضربات الجوية بشكل مستقل.

وأوضح البيان أن القوات أنهت دورة الاستهداف بنجاح ضمن ظروف ميدانية واقعية، دون أي دعم مباشر من القوات الأمريكية أو التحالف الدولي.

وأشار العميد ستيفن ريفيرا، مدير المجموعة الاستشارية العسكرية في قوة المهام المشتركة، إلى أن الإنجاز يعكس نجاح الشراكة بين العراق والولايات المتحدة، مؤكدًا أن تهديد تنظيم داعش تراجع بشكل كبير، فيما عززت قوات مكافحة الإرهاب العراقية قدراتها ومعداتها لتصبح أكثر كفاءة واحترافية.

ويحمل التفويض أبعادًا سياسية أيضًا، إذ يعكس ثقة واشنطن في القوات العراقية ويؤشر إلى بدء العد التنازلي لإنهاء الوجود القتالي للتحالف الدولي وتحويل مهامه إلى الدعم الاستشاري والتدريب.

وكانت بغداد وواشنطن قد اتفقتا في سبتمبر 2024 على أن يكون نهاية عام 2026 موعدًا رسميًا لإنهاء مهمة التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، فيما شهدت قاعدة عين الأسد في أغسطس الماضي انسحاب أول أرتال عسكرية أمريكية ضمن خطة الانسحاب التدريجي.