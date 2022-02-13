القوات المساندة للجيش الليبي ترفض تكليف حكومة جديدة والدخول في مرحلة انتقالية

استنكر قادة وثوار القوة المساندة للجيش الليبي، قرارات مجلس النواب تكليف رئيس حكومة جديدة، واصفين هذا الأمر بإدخال البلاد في مرحلة انتقالية أخرى”

وقال قادة وثوار القوة المساندة للجيش الليبي في بيان لهم من ميدان الشهداء وسط العاصمة طرابلس إنّهم يدينون ويستنكرون حالة العبث التي تتعارض مع مخرجات ملتقى الحوار السياسي وتريد أن تدخل البلاد في مراحل انتقالية جديدة”.

وأوضح البيان أنّ قرارات مجلس النواب الأخيرة التي اتخذها في اجتماعه المنعقد في طبرق لم تكن وفق الإجراءات النزيهة والشفافة، مؤكدين دعمهم بكل قوة لانتخابات برلمانية والاستفتاء على الدستور وانتخابات رئاسية في أسرع وقت.

وشدّد البيان على مسار الأمم المتحدة الذي يدعم حالة الاستقرار وعدم الدخول في مرحلة انتقالية جديدة مع التأكيد على عقد الانتخابات في شهر يونيو القادم.