القوات المسلحة الفرنسية: حرب الشرق الأوسط ليست حربنا

أكدت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية، كاثرين فوتران، الجمعة، أن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط “ليست حربنا”، مشددة على أن موقف فرنسا دفاعي بحت، واستراتيجيتها في المنطقة تعتمد على النهج الدبلوماسي لتجنب التصعيد.

وأوضحت فوتران، في تصريحات لقناتي “أوروبا 1” و”سي نيوز”، أن الهدف هو تسهيل المسار الدبلوماسي وإيجاد حلول سلمية، خاصة في ظل التوتر حول مضيق هرمز.

ودعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إيران إلى الانخراط في مفاوضات بنيّة حسنة تهدف إلى خفض التصعيد والحفاظ على البنية التحتية المدنية والطاقة، واستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز، ووضع حد للهجمات على دول المنطقة، وذلك بعد محادثة هاتفية مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وفي تطورات عسكرية، ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” أن الجيش الأمريكي أطلق أكثر من 850 صاروخ توماهوك كروز خلال أربعة أسابيع من الحرب مع إيران، مستهدفًا منشآت التصنيع العسكري، ومواقع الصواريخ، ومنشآت المسيرات البحرية، ومصنع الطوربيدات في يزد ومستودعات في طهران.

وأشارت الصحيفة إلى أن البنتاغون يدرس تحويل أسلحة كانت مخصصة لأوكرانيا إلى الشرق الأوسط لتعويض استنزاف المخزون الأمريكي بعد هذه الضربات.

وفي ردود الفعل الدولية، وصف دميتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، التدخلات الأمريكية في إيران بأنها خطأ استراتيجي فادح، محذرًا من أن أي عملية برية أمريكية ستكون لها عواقب وخيمة على المنطقة.

وأضاف مدفيديف أن الحرب الأكبر في الشرق الأوسط ربما لم تبدأ بعد، وأن المنطقة قد تصبح بؤرة لعدم الاستقرار لقرون.

كما توقع أن بعض دول الخليج قد تسعى لإنشاء درع نووي خاص بها بعد الصراع الأمريكي-الإسرائيلي مع إيران.

وتابع مدفيديف أن روسيا تمتلك مخزونًا واسعًا من الأسلحة والمعدات العسكرية، وهي مستعدة لاستخدامها عند الضرورة، مؤكدًا أن القوى المنخرطة في النزاع تتخذ مواقف متناقضة وتحمل كراهية متبادلة، مما يصعب الوصول لحل سلمي في المستقبل القريب.