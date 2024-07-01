القواعد العسكرية الأمريكية في جميع أنحاء أوروبا ترفع حالة التأهب القصوى!

أفادت وسائل إعلام أمريكية، “أن الجيش الأمريكي رفع مستوى التأهب في عدة قواعد في أوروبا إلى ثاني أعلى مستوى”.

وأفادت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، “بأن القواعد العسكرية الأمريكية في جميع أنحاء أوروبا في حالة التأهب القصوى بسبب تهديد إرهابي محتمل”.

ونقلت الشبكة عن مسؤولين أمريكيين، “بأنه تم وضع العديد من القواعد العسكرية الأمريكية في جميع أنحاء أوروبا في حالة تأهب قصوى خلال عطلة نهاية الأسبوع مع رفع مستوى حماية القوة إلى ثاني أعلى مستوى وسط مخاوف من أن هجوما إرهابيا قد يستهدف أفرادا أو منشآت عسكرية أمريكية”.

وصرح المسؤولون، “بأن القواعد بما في ذلك الموقع العسكري التابع للجيش الأمريكي في شتوتغارت بألمانيا حيث يقع مقر القيادة الأمريكية في أوروبا، رفعت مستوى التأهب إلى حالة “حماية شريط تشارلي”.

وبحسب الجيش الأمريكي، فإن هذا الوضع “ينطبق عندما يقع حادث أو يتم تلقي معلومات استخباراتية تشير إلى احتمال وقوع شكل من أشكال العمل الإرهابي أو استهداف الأفراد أو المنشآت”.

وقال أحد المسؤولين الأمريكيين المتمركز في قاعدة بأوروبا، “إنهم لم يروا مستوى التهديد هذا منذ 10 سنوات على الأقل”، مضيفا: “هذا يعني عادة أن الجيش قد تلقى “تهديدا نشطا وموثوقا”.

هذا ولم تؤكد القيادة الأمريكية الأوروبية (USEUCOM) لوكالة “فرانس برس”، تغيير الوضع لديها، لكنها قالت: “نحن نبقى يقظين”.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” إنه “بسبب مجموعة من العوامل التي من المحتمل أن تؤثر على سلامة وأمن أفراد الخدمة الأمريكية وعائلاتهم المتمركزين في المسرح الأوروبي، تضاعف القيادة الأمريكية الأوروبية جهودها للتشديد على اليقظة خلال أشهر الصيف”.

بدورها، نصحت وزارة الخارجية الأمريكية، رعاياها في ألمانيا، حيث يقع المقر الرئيسي للقيادة الأمريكية (USEUCOM)، “بتوخي المزيد من الحذر بشأن الإرهاب”.