القوانين الانتخابية.. أهم محاور لقاء الرئاسي بالمبعوث الأممي

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، والنائبان بالمجلس عبد الله اللافي وموسى الكوني، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس في طرابلس، الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي.

وفي مستهل اللقاء قدم المبعوث الأممي إحاطة للمجلس الرئاسي، عن تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا وزياراته ومحادثاته للوصول إلى تسوية سياسية حقيقية وشاملة في ليبيا.

وتطرق اللقاء، إلى تداعيات فيضانات مناطق درنة والجبل الأخضر والتي أدت إلى مقتل الآلاف من المواطنين وسُبل دعمها وتوحيد الجهود لإعادة إعمارها وتنميتها.

كما بحث اللقاء نتائج وقوانين لجنة 6+6، التي تستلزم العديد من التوافقات للوصول إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب الآجال، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.