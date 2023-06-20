القوانين الانتخابية.. محور لقاء «المشري» بعدد من السفراء

عقد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اجتماعا الاثنين، بمقر المجلس في طرابلس، حضره عدد من سفراء الدول العربية لدى ليبيا والقائمين بأعمال السفارات.

واستهل المشري الاجتماع بترحيبه بالضيوف الحاضرين، وأطلعهم على نتائج اجتماعات اللجنة المشتركة 6+6 التي أعدّت القوانين الانتخابية لرئيس الدولة ومجلس الأمة.

وأشار رئيس المجلس الأعلى للدولة إلى أنّ هذه اللّجنة قد انبثقت عن الاتفاق السياسي وهو المرجعية الوحيدة للمرحلة الانتقالية، وأنّ القوانين الّتي صدرت عنها قد تمت بالتوافق بإجماع أعضاء اللجنتين، وهي قوانين نهائية وملزمة للمجلسين، وفي حال الحاجة إلى أي تعديل يكون ذلك عبر اللجنة المشتركة 6+6.

هذا ورحب الحضور بهذه النتائج مؤكدين من خلال ما صدر من بيانات دولهم على الإشادة بالعمل القيّم الذي تكللت به جهود اللجنتين، مع دعمهم لهذه القوانين التي أُعِدت، متمنّين أن يتم استكمال هذا المسار بإعداد خارطة طريق واضحة لإجراء الانتخابات في الموعد المخطط له، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس الأعلى للدولة.

وحضر الاجتماع كل من سليمان شنين سفير الجزائر لدى ليبيا، ومصطفى تامر سفير مصر لدى ليبيا، وخالد الدوسري سفير قطر لدى ليبيا، وإبراهيم محمد إبراهيم سفير السودان لدى ليبيا، وماهر الرياحي القائم بأعمال سفارة تونس لدى ليبيا، وأمير أحمد الفوندي القائم بأعمال سفارة جزر القمر لدى ليبيا، ومحمد حزام القائم بأعمال سفارة اليمن المكلف لدى ليبيا، كما حضر الاجتماع عبر الاتصال المرئي كل من محمد الشامسي سفير الإمارات لدى ليبيا، وزياد المشعان سفير الكويت لدى ليبيا.