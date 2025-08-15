القوة الاقتصادية والعسكرية ترفع جنوب إفريقيا للمركز الأول.. مصر والمغرب بين كبار القارة

ذكرت وسائل إعلام عالمية، اليوم الجمعة، أن جنوب أفريقيا حافظت على صدارتها لقائمة أقوى دول أفريقيا لعام 2025، محتلة المركز 28 عالمياً، وهو أعلى تصنيف بين الدول الأفريقية، وفق موقع “ذا أفريكَن إكسبونينت” (The African Exponent).

ويعكس هذا الموقع المتقدم قدرة البلاد على الجمع بين تنوع اقتصادي يشمل التعدين، التمويل، التصنيع، والتكنولوجيا، إضافة إلى مرونة تنافسية عالمية.

وجاءت دول شمال أفريقيا في الصدارة بفضل نفوذها التاريخي واستراتيجياتها الاقتصادية الحديثة:

مصر: المرتبة 32 عالمياً، قوة جيوسياسية تمتد عبر أفريقيا والشرق الأوسط، مع قناة السويس كأحد أهم طرق التجارة البحرية العالمية. يمتاز الجيش المصري بالقوة، ويعتمد اقتصاد مصر على السياحة، التصنيع، الزراعة، والطاقة.

فيما حققت دول غرب وشرق أفريقيا تقدماً ملحوظاً:

غانا: المرتبة 66 عالمياً، تعتمد على الاستقرار السياسي والأداء الاقتصادي والثقافي، كما تستضيف اجتماعات الاتحاد الأفريقي ومنتديات التنمية الدولية، ويعكس حكمها الديمقراطي المستقر صورة إيجابية لدولة غربية أفريقية نموذجية.

دول شمال أفريقيا الأخرى:

الجزائر: المرتبة 68 عالمياً، تتمتع بنفوذ اقتصادي وعسكري كبير، بفضل هيمنتها على قطاع الطاقة وكونها من أكبر مصدري الغاز الطبيعي لأوروبا، كما تلعب دوراً دبلوماسياً متوازناً في أفريقيا وجامعة الدول العربية وأوروبا، وغالباً ما تتوسط في النزاعات الإقليمية.

دول وسط وغرب أفريقيا وأهميتها الاستراتيجية:

الكاميرون: المرتبة 69 عالمياً، موقعها يجعلها جسراً حيوياً بين وسط وغرب أفريقيا، وتعد مركز عبور حيوياً لجيرانها غير الساحليين مثل تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى.

وتشير هذه التصنيفات إلى تحولات كبرى في أفريقيا، حيث تعتمد قوة الدول على مزيج من التنوع الاقتصادي، القوة العسكرية، الاستقرار السياسي، والموقع الجيوستراتيجي. ويبرز صعود دول غرب وشرق أفريقيا مقابل استمرار سيطرة دول شمال أفريقيا بفضل البنية التحتية المتطورة والنفوذ التاريخي، ما يعزز مكانة القارة في الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة والدبلوماسية الدولية.