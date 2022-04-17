القوة القاهرة.. مجددا على ميناء الزويتينة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة عن حقل الفيل النفطي بسبب توقف الإنتاج الناجم عن تعرضهلمحاولات غلق تعسفي بسبب دخول أفراد ومنع العاملين من الاستمرار في الإنتاج.

وأضافت المؤسسة في بيان، أنّها مضطرة لإعلان حالة القوة القاهرة على خام مليته حتى إشعار آخر، بعد توقف الإنتاج بشكل كامل من الحقل.

وطالبت المؤسسة بتغليب لغة العقل والحكمة والنأي بقطاع النفط عن الصراعات، “للحفاظ على ما تبقى من البنية التحتية المتهالكة والمهترئة أصلاً، بسبب تبعات الإغلاقات العشوائية طوال السنوات الماضية.

وكان أعيان وأهالي بلدية الزويتينة سلطان أعلنوا إيقاف تصدير النفط من ميناء الزويتينة، كما أعلن أهالي الجنوب الليبي إغلاق حقل الفيل النفطي، إلى حين خروج حكومة الوحدة الوطنية من المشهد وتسليمها السلطة للحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا.