القوة المشتركة تقبض على عناصر يُشتبه في انتمائهم لتنظيم «داعش»

أعلنت القوة المشتركة بالمنطقة العسكرية الغربية بإمرة العميد ركن الفيتوري غريبيل، القبض على 5 عناصر يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم “داعش” بينهم تونسيان وإفريقي وليبيان اثنان.

كما أعلنت القوة المشتركة تمكنها من القبض على 6 سيارات نقل وقود تستخدم في تهريب الوقود إلى تونس، بعد اشتباكات مع مجموعة مسلحة كانت تؤمن عملية التهريب، أصيب خلالها أحد المسلحين، وقُبِض على الآخرين وجرى إحالتهم إلى النيابة العامة.

وأعلنت القوة المشتركة أيضاً، احتجاز 350 مهاجرا إفريقي كانوا بصدد الهجرة إلى أوروبا عن طريق العجيلات والجميل في إطار عمل القوة المشتركة بكامل المناطق الغربية لمكافحة عصابات تهريب البشر والوقود والمخدرات ومكافحة التنظيمات الإرهابية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالقوة.

تعلن القوة المشتركة بإمرة العميد ركن الفيتوري غريبيل، القبض على عناصر يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم الدولة بينهم تونسين… Gepostet von ‎القوة المشتركة‎ am Dienstag, 29. September 2020