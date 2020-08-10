القوة المشتركة تُحذر من بيع غاز الطهي بمبالغ مخالفة للتسعيرة الرسمية

حذرت القوة المشتركة مراكز توزيع غاز الطهي المُعتمدة من شركة البريقة في كامل المنطقة الغربية، من بيع إسطوانات الغاز بمبالغ مخالفة للتسعيرة الرسمية.

جاء ذلك عقب اجتماع عقده آمر القوة العميد ركن الفيتوري غريبيل، مع مسؤولي شركة البريقة لتسويق النفط.

وقالت القوة المشتركة في بيان لها الاثنين، إنها ستسير دوريات تفتيشية على مراكز توزيع الغاز بالتنسيق مع جهاز الحرس البلدي وشركة البريقة، لضبط أي خروقات تعيق بيع الاسطوانات للمواطن بالأسعار المحددة.

وأكدت القوة المشتركة سحب التراخيض من أي مراكز لا تلزم بتعليمات شركة البريقة فيما يتعلق ببيع الغاز لجميع المواطنين، وفقاً للإجراءات القانونية المُتبعة ..