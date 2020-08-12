القوة المشتركة تُناقش السُبل الكفيلة للقضاء على ظاهرة تهريب الوقود

عُقِد اليوم الأربعاء، اجتماع بمقر القوة المشتركة في العاصمة طرابلس، برئاسة آمر القوة العميد ركن الفتيوري غريبيل، ومسؤولي شركة البريقة لتسويق النفط والغاز.

وأفاد المركز الإعلامي بالقوة، بأن الاجتماع يأتي في إطار محاربة تهريب الوقود بجميع أنواعه والتنسيق مع شركة البريقة.

وتم مناقشة السُبل الكفيلة للقضاء على هذه الظاهرة السلبية التى أثرت على حياة المواطن ومقدرات الدولة، بحسب القوة المشتركة.

وفي وقت سابق، أعلنت القوة المشتركة، يوم الاثنين، القبض على عدد من مهربي الوقود وغاز الطهي بمنطقة القريات في جبل نفوسة.

وأكدت القوة إحالة المهربين بعد ضبطهم من قِبل الدوريات الصحراوية إلى النيابة العامة، مشيرة إلى استمرار مكافحة هذه الظاهرة لمنع المتاجرة بقوت الليبيين، وفقاً للقوة.

القوة المشتركة تضبط عدد من شاحنات تهريب الوقود وغاز الطهي تمكنت القوة المشتركة الإثنين من القبض على عدد من مهربي… Gepostet von ‎القوة المشتركة‎ am Montag, 10. August 2020

يُشار إلى أن آمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة العسكرية الغربية التابعة لحكومة الوافق اللواء أسامة جويلي، أصدر قرارا بتشكيل قوة من الوحدات المشاركة في صد العدوان على طرابلس، قوامها 500 عسكري من كل منطقة تسمى القوة المشتركة.

ونص القرار على إنشاء قوة عسكرية قوامها من الوحدات التي شاركت في صد العدوان على مدينة طرابلس تحت اسم القوة المشتركة.

وبموجب القرار، أُسنِدت إلى القوة المشكلة مهام تتعلق بتأمين المنطقة الغربية وفرض هيبة الدولة والحيلولة دون تهديد المؤسسات العامة والخاصة وإخلاء المقرات العامة والخاصة من المجموعات التي تتمركز فيها خلافا للقانون وإرجاعها إلى سلطة الدولة.

كما كلفت القوة بمكافحة تهريب الوقود والسلع الأساسية والهجرة غير الشرعية، ودعم الجهات الرسمية في تنفيذ أوامر الإزالة للمباني العشوائية ومنع التعدي على الأراضي العامة، وتدور معظم المهام حول فرض سلطان الدولة والحد من تغول المسلحين والخارجين عن القانون.

وستتولى القوة أيضاً، تأمين مداخل ومخارج المنطقة الغربية وضبط حركة الآليات والأسلحة.

وأحال اللواء أسامة جويلي قرار تشكيل هذه القوة إلى العميد ركن الفيتوري خليفة سالم غريبيل بعد تعيينه آمرا لها.