«القوة المميتة».. «البرهان» يهدد قوات الدعم السريع بقيادة «حميدتي»

هدد رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، باستخدام «القوة المميتة» في مواجهة قوات الدعم السريع حال «عدم استجابتها لصوت العقل».

وأوضح البرهان خلال تفقد القوات المرابطة ببعض المواقع في العاصمة الخرطوم، أنّ الجيش تخوض هذه المعركة نيابة عن شعبها، مشيرا إلى أنّها لم تستخدم بعد كامل قوتها المميتة.

وأشاد البرهان بوقفة الشعب السوداني بكامله خلف جيشه بالرغم من المعاناة التي يعيشها منذ ما يقارب الشهرين بعد بدء الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وذكر البرهان أنّ جميع المناطق والفرق لا تزال محتفظة بكامل قواتها بعد أن بسطت سيطرتها على جميع أنحاء البلاد، داعيا إلى عدم الالتفاف إلى ما يبثه إعلام «المليشيا المتمردة»، بحسب وصفه.