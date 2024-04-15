القومي لعلاج الأورام: قريبا افتتاح قسم الأطفال

أعلن المعهد القومي لعلاج الأورام ـ مصراتة، قرب افتتاح مشروع مبنى قسم الأطفال بالمعهد.

وقال المعهد عبر صفحته الرسمية بموقع ” فيسبوك ” إن المشروع، الذي يقام بدعم من المنطقة الحرة ـ مصراتة، وبمساهمة من الشركة الليبية للحديد والصلب، يشمل مبنى أرضي وثلاثة طوابق بمساحة مسقوفة تصل إلى 2500م2.

ويتضمن المبنى صالات استقبال للمرضى، و8 عيادات للكشف، و24 غرفة للإيواء، وغرفة عمليات، وغرف تعقيم، وعناية مركزة، و ثلاث استراحات للأطباء، ومكاتب إدارية، وصالة اجتماعات، وصالات انتظار رجال وانتظار نساء، وصيدلية، بالإضافة إلى الملاحق الخدمية بكل دور بالمبنى.

وعبر المعهد عن شكره وتقديره لكل من يساهم ويساعد في تطوير المعهد القومي لعلاج الأورام، ليكون في المستوى المطلوب ويقدم كافة الخدمات لجميع المرضى بسهولة وسلاسة، والحد من المعاناة التي يمر بها المرضى وخاصة الأطفال.