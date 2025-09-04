القومي للبحوث والدراسات العلمية يُناقش الملفات السياسية والأمنية

عُقِد مساء الأربعاء، بمقر ديوان المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية في العاصمة طرابلس، الاجتماع الدوري للجنة العلمية بالمركز، برئاسة مدير المركز ورئيس اللجنة العلمية د . طارق زنبو، وبحضور عضو ومقرر اللجنة العلمية والأعضاء، ورؤساء الأقسام العلمية بالمركز.

وتم خلال الاجتماع عرض محضر الاجتماع السابق واعتماده من اللجنة، كما نوقش عديد الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية وتكليف الأعضاء لتناولها بالدراسة والتحليل والتقييم المعمق واستخلاص مؤشرات استشرافية حولها وإعداد ورقات عمل من شأنها أن تسهم في دعم قرارات قيادات الدولة الليبية وتُهيئ قواعد رسم السياسيات الليبية المستقبلية ومعالجة التشوهات الحالية في مختلف المجالات والأصعدة، كما تم مناقشة ترتيبات إصدار العدد (20) ديسمبر 2025 لمجلة الجديد للعلوم الإنسانية التي تصدر دوريا عن المركز (مجلة علمية محكمة) وتذليل الصعاب التي تعترض قيام هيئة تحرير المجلة والهيئة الاستشارية بمهامهم على أكمل وجه.

كما تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة نتائج أعمال فرق العمل البحثية ومتابعي الساحات الإقليمية والدولية بالمركز، بالإضافة إلى مناقشة ترتيبات عقد ورشتي عمل حيث تتناول الأولى ملف التوطين والثانية ملف التنمية وتنويع الاقتصاد الليبي، واستعرض الحاضرون أيضا مشاريع طباعة عدد من المؤلفات المقدمة للنشر بالمركز وتمت الموافقة على طباعة ونشر بعضها وإحالة المؤلفات التي تم اعتمادها للجنة المطبوعات والنشر بالمركز للبدء في إجراءات تقييمها وتحكيمها توطئ للطباعة والنشر.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة تطوير الهيكلية التنظيمية للمركز بما يواكب الأحداث المتسارعة والتطور المعرفي والتقني في مجال البحوث والدراسات العلمية وبما ينسجم مع معايير ضمان الجودة والاعتماد وتقييم الأداء المعمول بها محليا وإقليميا ودوليا والارتقاء بمستوى أداء وفعالية المركز ويخدم رسالته في المجتمع، وبما يخدم أهداف بناء الدولة الليبية بمؤسسات تمثل الإرادة الوطنية العامة والرقابة الدستورية على سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية وتخطي الأزمات المتوالية التي أنتجتها المراحل الانتقالية في مسيرة التغيير وبناء دولة القانون والحريات والمؤسسات.

يُذكر أن المركز تأسس عام 1985م، وله باع طويل في الدراسات والمساهمات في إدارة الأزمات ووضع مقترحات وحلول للقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، كما يضم المركز مجموعة من القامات العلمية في مختلف المجالات.