القومي للبحوث يُؤكد على أن الهوية الليبية رافد أساسي للأمن القومي

عقدت اللجنة العلمية بالمركز القومي للبحوث والدراسات العلمية، اليوم الأربعاء، بمقر المركز في طرابلس، اجتماعها الثامن، بحضور رئيس المركز رئيس لجنته العلمية د. طارق رمضان زنبو.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدة بنود من أهمها اعتماد محضر اجتماع اللجنة العلمية السابع للعام 2024م، وعرض نتائج أعمال فرق العمل المكلفين بالعمل على ملفات المركز الرئيسية (الهجرة غير الشرعية، الهوية والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، الفساد، الملف السياسي وبناء الدولة، الإرهاب والتطرف)، بالإضافة إلى مناقشة عقد حوارية علمية حول (المصالحة والهوية الوطنية والعدالة الانتقالية)، وعرض مشاركات الأعضاء بشأن إعداد استبيانات استطلاع الرأي العام المرتبطة بأولويات عمل المركز.

كما تم مناقشة تنفيذ عقد ندوة (التغيرات الديموغرافية والطوق السكاني وتداعياته على الأمن القومي الليبي).

هذا واستحوذ بند عرض إنجازات أعضاء المركز بشأن ملفات الساحات الإقليمية والدولية وقراءات تحليلية لقضايا محلية وإقليمية ودولية على أهمية خاصة خلال الاجتماع حيث عرض أعضاء المركز المكلفين بهذه الملفات نتائج دراساتهم البحثية والعلمية ونتائج أعمالهم بالخصوص على رئيس المركز ولجنته العلمية د. طارق رمضان زنبو.

وناقش الاجتماع أيضا، مستجدات مقترح “المشروع الوطني حول تطوير فلسفة التعليم في ليبيا: رؤية القرن الحادي والعشرين”، وبالمشاركة مع الهيئة الليبية للبحث العلمي، ومناقشة مقترح عقد حوارية علمية حول “حماية الشخصية والهوية الليبية كرافد للأمن القومي الليبي”.

واختتم الاجتماع بعرض ومناقشة ترتيبات إصدار العدد (18) من مجلة الجديد للعلوم الإنسانية والتطبيقية، وآليات العمل والتنسيق، وعرض نموذج متابعة العدد 18 للمجلة.