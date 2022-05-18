القوى العسكرية والأمنية بطرابلس تدعو للتوافق السريع على القاعدة الدستورية

دعت القوى العسكرية والأمنية في طرابلس، جميع الأطراف السياسية إلى التحلي بروح المسؤولية والروح الوطنية والتوافق السريع على قاعده دستورية للإسراع بإجراء الانتخابات وإرجاع السلطات إلى الشعب ليقول كلمته، وتفادي الانجرار وراء الأطراف التي همها الأول والأخير هو الوصول إلى السلطة ولو على حساب المصلحة العليا لليبيا التي عانت الأمرين في سبيل الدفاع عن مبادئ ثورة فبراير والدفع بقيام دولة الحق والقانون والمؤسسات.

وذكر بيان صُدِر اليوم الأربعاء تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، أنه في الوقت الذي تعمل فيه جميع القوى العسكرية والأمنية في طرابلس من أجل الحفاظ على الأمن وتثبيت الاستقرار في العاصمة، تعمل بعض الجهات الأمنية غير المنضبطة على فعل كل ما بوسعها من أجل زعزعة الاستقرار وذلك بالتدخل بشكل سلبي في العملية السياسية من خلال اللجوء إلى القوة والمساس بالأمن العام وعدم الانقياد لتعليمات السلطات العليا في البلاد.

وشدّدت القوى العسكرية والأمنية في بيانها، على أهمية احترام مبدأ التداول السلمي على السلطة وعدم المساس بالمصالح العليا للمواطن الليبي.

كما ثمن البيان ما تقوم به جميع القوى العسكرية والأمنية في إحباط محاولات المساس بأمن الشعب الليبي، ودعا الجهات التي ثبت تورطها في هذه الأعمال الإجرامية إلى الامتثال للأوامر الصادرة من السلطات العليا للبلاد.