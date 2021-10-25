القوى المساندة بالمنطقة الغربية تُؤيد إجراء الانتخابات التشريعية أولاً

أكد قادة وممثلين لكتائب القوة المساندة فى المنطقة الغربية، دعمهم لحق الشعب الليبي فى اختيار ممثليهم من خلال عملية انتخابية حرة ونزيهة فى 24 ديسمبر.

جاء ذلك في لقاء لهم مع المبعوث الأممى الخاص يان كوبيتش، بحضور النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي، ضمن سلسلة لقاءاته مع القوى الفاعلة قبل الاستحقاق الانتخابى القادم.

وشدد المشاركون في اللقاء على تأييدهم لإجراء الانتخابات التشريعية أولاً على أن تليها انتخابات رئاسية بعد الاستفتاء على الدستور وحذروا من مخاطر الاندفاع فى عملية انتخابية بدون تشريعات يتوفر لها الحد الأدنى من التوافق بين الأطراف السياسية في ليبيا وما قد يترتب على ذلك من العودة إلى حالة الفوضى والاحتراب.