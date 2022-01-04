القوى الوطنية تدعو لإجراء الانتخابات البرلمانية أولا

دعت القوى الوطنية من أجل التغيير إجراء انتخابات عامة في البلاد متتابعة بداية من البرلمانية ومن ثم الرئاسية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز، والقائم بأعمال رئيس البعثة الأممية ريزدون زينينغا، مع ممثلي القوى التي تضم مجموعة من الأحزاب الليبية بمقر البعثة بطرابلس.

وقالت وليامز إنها أكدت على الحاجة إلى مواصلة المضي قُدما للأمام وتحقيق تطلعات 2.8 مليون مواطن ليبي تسجلوا للتصويت بالانتخابات.

وأضافت وليامز أنّ ممثلي القوى الوطنية استعرضو مقترحهم حول اجراء الانتخابات بطريقة متتابعة مع البدء بالانتخابات النيابية أولا.