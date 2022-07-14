القوى الوطنية تدعو للخروج في مظاهرات حاشدة يوم الجمعة

دعت مبادرة القوى الوطنية الليبية، أبناء الشعب الليبي، إلى الخروج في مظاهرات حاشدة يوم غد الجمعة، للمطالبة بإسقاط كل الأجسام السياسية وتجنيب المؤسسة الوطنية للنفط أي صراعات سياسية باعتبار النفط هو المصدر الوحيد لقوت الليبيين.

وذكرت مبادرة القوى في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، بأنها تُتابع بقلق شديد منذ الأمس التصريحات والقرارات والتصرفات من كل الأطراف حيال ما قام به رئيس حكومة الوحدة الوطنية بشأن تكليف مجلس إدارة للمؤسسة الوطنية للنفط.

وأشار البيان إلى أم المؤسسة الوطنية للنفط مؤسسة سيادية وتغيير المسؤولين عليها يشترط التوافق عليه وفقا لمخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي وقعت عليه الأطراف المتصارعة على السلطة كما تعد هذه الإجراءات مخالفة لقرارات مجلس الأمن الدولي، بحسب البيان.

ونوه البيان إلى أن ما ذكره مصطفى صنع الله بشأن ما تقوم به دولة الأمارات من تدخل سافر في شؤون قطاع النفط يعد انتهاكا صارخا لسيادة الدولة وتعديا على مقدراتها ومخالفا لقرارات مجلس الأمن الدولي.