القوى الوطنية تُعلن دعمها لمبادرة المبعوث الأممي

أعلنت مبادرة القوى الوطنية الليبية، عن دعمها وتأييدها للآلية المقترحة من قِبل رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي التي قدمها أمام مجلس الأمن الدولي في إحاطته أمس الاثنين، والمتعلقة بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال العام الجاري 2023م.

وأوضحت المبادرة في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، أن الآلية المقترحة ستضع نهاية لعبث الأجسام السياسية بمستقبل ليبيا والليبيين.

وأشارت إلى أن الآلية المقترحة تتناغم مع مطالب الشعب الليبي لإزاحة كل الأجسام السياسية الحالية وتشكيل قيادة وطنية موحدة بوجوه جديدة للحفاظ على عائدات النفط وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل والتمهيد والإشراف على الانتخابات وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2656.

وتقدمت مبادرة القوى الوطنية الليبية بالشكر لوزارة الخارجية الأمريكية لاحتضانها اجتماعات واشنطن للدول الفاعلة في الملف الليبي المنعقدة في الفترة من 22 إلى 24 فبراير الجاري.

ونوهت مبادرة القوى الوطنية الليبية إلى أنها تترقب بداية انطلاق تنفيذ الخارطة المقترحة من المبعوث الأممي خلال الأيام القريبة القادمة، مشيرة إلى أن هذا ما عملت عليه منذ انطلاقتها وهو أيضا ما طالب به الشعب الليبي في تظاهراته مطلع يوليو الماضي.