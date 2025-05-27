«القويري» تُناشد مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته والتدخل السريع

أكدت الأكاديمية الليبية والناشطة الحقوقية الدكتورة كريمة إبراهيم القويري، أن استمرار المظاهرات والحراك بلا استجابة سينتج عنه تصعيد شعبي واسع قد يؤدي إلى انفجار أمني كما سيولد فراغ سياسي سيستغل دوليا.

وأضافت د. القويري في مداخلة تلفزيونية تابعتها “عين ليبيا”، أن هذا التصعيد الشعبي الواسع والفراغ السياسي قد يقود إلى اختراق استخباراتي داخلي لإعادة هندسة السلطة بمظهر جديد.

وناشدت د. القويري مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته والتدخل السريع وذلك باعتماد مخرجات اللجنة الاستشارية الليبية التابعة للبعثة الأممية، وخاصة فيما يتعلق بإسقاط جميع الأجسام السياسية الموجودة حاليا.