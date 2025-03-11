القويري: حكومة تكنوقراط هي الحل ومجلسي النواب والدولة فاقدان للشرعية

التقى مجموعة من أعضاء تنسيقية العمل الوطني، الثلاثاء، مع سفير روسيا لدى ليبيا أيدار أغانين.

وتضم في عضويتها مجموعة من الأحزاب والمكونات السياسية والمرأة والشباب ومجالس الحكماء.

وفي تصريح خاص لشبكة “عين ليبيا”، أوضحت الدكتورة كريمة القويري، الأكاديمية وعضو التنسيقية، أن اللقاء يأتي لتوضيح رؤيتهم لمستقبل ليبيا التي تمثل مفتاحا للاستقرار في شمال لأفريقيا والبحر المتوسط مدفوعين برغبة صادقة في إنهاء الأزمة الليبية.

وأضافت القويري أن رؤية تنسيقية العمل الوطني تعتمد على خارطة طريق سياسية تحقق الأمن والاستقرار من خلال تشكيل حكومة وطنية موحدة “حكومة تكنوقراط ” تعمل على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وتكفل لنساء وشباب ليبيا المشاركة الفاعلة في صنع القرار معتبرة مجلس النواب والدولة فاقدان للشرعية القانونية والشعبية.

واختتمت الدكتورة القويري تصريحها بالقول، إن السفير الروسي أشار في اللقاء إلى أن روسيا على الرغم من التقارير الإعلامية المغرضة تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف وأن بلاده تدرك جيدا حاجة البلاد في تجديد القيادات وتوحيد المؤسسات بما يضمن استقرارها، كما عبر السفير عن استياء روسيا من عمل اللجنة الاستشارية، ولفت إلى أن المبعوثة الأممية تتحكم في أعضاءها.