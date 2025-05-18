القيادة السورية تتحرك.. تشكيل هيئة للمفقودين وتوحيد عسكري وظهور ميداني للرئيس «الشرع»

في سلسلة من الخطوات اللافتة، أعلنت السلطات السورية، عن تشكيل هيئة وطنية للكشف عن مصير المفقودين والمخفيين قسرًا، بالتزامن مع إعلان توحيد كافة الوحدات العسكرية تحت مظلة وزارة الدفاع، وظهور مفاجئ للرئيس السوري أحمد الشرع في شوارع دمشق، في مشهد استُقبل بترحيب شعبي واسع.

وفي التفاصيل، أعلنت السلطات السورية، تشكيل “الهيئة الوطنية للمفقودين”، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى الكشف عن مصير آلاف المفقودين والمخفيين قسرًا، بعد أكثر من خمسة أشهر على الإطاحة بحكم الرئيس السابق بشار الأسد.

وجاء تشكيل الهيئة بموجب مرسوم رئاسي وقّعه الرئيس أحمد الشرع، ونصّ على أن القرار يأتي “حرصًا على كشف مصير آلاف المفقودين في سوريا وإنصاف ذويهم”. وستتولى الهيئة الجديدة مهام البحث والتوثيق وإنشاء قاعدة بيانات وطنية، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والإنساني لعائلات الضحايا، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

كما تضمن المرسوم تعيين محمد رضى جلخي رئيسًا للهيئة، مع تكليفه بتشكيل فريق العمل ووضع النظام الداخلي خلال مدة أقصاها 30 يومًا.

ولقي القرار ترحيبًا أوليًا من بعض المنظمات الحقوقية، التي طالما دعت إلى إنشاء آلية وطنية مستقلة تُعنى بهذا الملف، وتعاونها مع الهيئات الأممية المختصة.

أبو قصرة يعلن دمج كافة الوحدات العسكرية تحت مظلة وزارة الدفاع

أعلن وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة، اليوم السبت، دمج جميع الوحدات العسكرية في البلاد ضمن إطار مؤسساتي موحد تحت إشراف وزارة الدفاع السورية، في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية بعد سنوات من الصراع وتعدد الفصائل.

وقال أبو قصرة في منشور على منصة “إكس” (تويتر سابقًا): “بدأنا بعد تحرير سوريا فورا بالعمل على دمج الوحدات العسكرية ضمن إطار مؤسساتي موحد، واليوم ننقل لشعبنا الكريم نبأ دمج كافة الوحدات ضمن وزارة الدفاع السورية”.

وأضاف: “إن هذا الإنجاز الكبير لم يكن ليتحقق لولا تضافر جهود الجميع”، مشيدًا بالتعاون “المثمر” والالتزام “العالي” الذي أبداه قادة وجنود الوحدات خلال عملية الدمج.

كما شدد وزير الدفاع على أن المجموعات العسكرية الصغيرة المتبقية أمامها مهلة لا تتجاوز 10 أيام لتسوية وضعها والانضمام إلى هيكلية الوزارة، ملوّحًا باتخاذ إجراءات قانونية بحق من يتخلف عن ذلك.

ظهور مفاجئ للرئيس أحمد الشرع يتجول بسيارته في حي الشعلان بدمشق وسط ترحيب شعبي

تداولت وسائل إعلام سورية ومواقع التواصل الاجتماعي، مساء السبت، مقطع فيديو يُظهر الرئيس السوري أحمد الشرع وهو يتجول بسيارته في حي الشعلان الراقي وسط العاصمة دمشق، في ظهور علني نادر للرئيس وسط الشارع.

وبحسب ما نشرته صحيفة الوطن السورية، فقد ظهر الشرع داخل سيارة رباعية الدفع، محاطاً بحماية أمنية، فيما رصدت عدسات الهواتف هتافات ترحيب وأهازيج من المواطنين الذين تواجدوا لحظة مرور موكبه، كما سُمعت في الخلفية أصوات الزغاريد احتفاءً بالزيارة.

ولم تُصدر الرئاسة السورية حتى الآن بياناً رسمياً حول طبيعة الجولة أو الغرض منها، غير أن توقيت الظهور لفت الأنظار، خاصة أنه يأتي في وقت تشهد فيه البلاد تطورات اقتصادية وسياسية حساسة.

ويُعرف حي الشعلان بكونه من الأحياء الحيوية في قلب العاصمة، ويضم عدداً من المراكز التجارية والمقاهي والفنادق، ما يجعل ظهوره فيه لافتاً على الصعيد الرمزي والتواصلي.

#متداول

السيد الرئيس أحمد الشرع في الشعلان يتناول العشاء. pic.twitter.com/AbHK2gq4Ii — المجهر السوري (@ShamScope) May 17, 2025

المغرب يعلن إعادة فتح سفارته في دمشق بعد أكثر من عقد على إغلاقها

أعلن وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، اليوم السبت، أن المملكة قررت إعادة فتح سفارتها في العاصمة السورية دمشق، وذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الرابعة والثلاثين المنعقدة في بغداد.

وقال بوريطة: “المغرب يجدد التأكيد على موقفه التاريخي الثابت، والذي سبق أن عبرنا عنه في رسالتنا إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، والمتمثل في دعم ومساندة الشعب السوري لتحقيق تطلعاته في الحرية والأمن والاستقرار، والحفاظ على وحدة التراب السوري والسيادة الوطنية”.

وأضاف الوزير أن هذا القرار يعكس التزام المغرب بدعم المسار السياسي في سوريا، ويهدف إلى فتح آفاق أوسع للعلاقات الثنائية، مشيرًا إلى أن السفارة المغربية كانت قد أُغلقت في عام 2012.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أشار بوريطة إلى أن “القانون الدولي والإنساني يتعرض لانتهاكات جسيمة في غزة”، داعيًا إلى وقف فوري لإطلاق النار وضمان إيصال المساعدات الإنسانية، إلى جانب دعم السلطة الفلسطينية ومؤسساتها.

وتأتي هذه التصريحات في ظل انعقاد القمة العربية في بغداد، والتي تتزامن مع تحديات إقليمية أبرزها الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من عام ونصف.

وشهدت العاصمة العراقية انتشارًا واسعًا للأعلام العربية، وسط إجراءات أمنية مشددة تعكس الأهمية الرمزية والسياسية لهذه القمة، التي تُعقد في ظل استقرار نسبي تشهده البلاد بعد عقود من النزاعات.