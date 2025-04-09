«القيب» يبحث تبنّي رؤية موحدة للنهوض بمستوى التعليم

ترأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور “عمران القيب”، اجتماعًا جزئيًا لمجلس التعليم العالي، خُصص لمناقشة خطط تنمية قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور عدد من رؤساء الجامعات والمستشارين الأكاديميين.

وشارك في الاجتماع “كل من رؤساء جامعات الزاوية، المرقب، صبراتة، الزنتان، والأكاديمية الليبية، إلى جانب مستشار جامعة الزاوية، ومستشارين عن الأكاديمية الليبية لتقنية المعلومات”.

واستعرض الاجتماع “أبرز التحديات التي تواجه قطاع التعليم العالي، والسبل الكفيلة بتطوير العملية التعليمية والبحثية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة. كما ناقش الحاضرون آليات تعزيز التعاون بين الجامعات وتبادل الخبرات، وتطوير البنية التحتية والرقمية للمؤسسات الأكاديمية”.

وأكد الوزير خلال الاجتماع “على أهمية تبني رؤية موحدة للنهوض بمستوى التعليم العالي، وتعزيز الاعتماد الأكاديمي، وربط مخرجات التعليم بسوق العمل، إلى جانب دعم البحث العلمي والابتكار في مختلف المجالات”.

ويأتي هذا اللقاء في سياق “جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمتابعة تنفيذ خطط التنمية المستدامة، وتحقيق التكامل بين المؤسسات الأكاديمية على المستوى الوطني”.