«القيب» يجتمع مع رئيس لجنة كليات العلوم الصحية

اجتمع وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة الوحدة الوطنية عمران القيب، الاثنين، مع رئيس لجنة كليات العلوم الصحية الطيب حسن العزومي الذي قدم إحاطة بخصوص اللجنة وآليات عملها.

ونقل العزومي بعض الاستفسارات التي أبداها أعضاء اللجنة والتي لها علاقة بالكليات المذكورة أعلاه وسير العملية التعليمية بها.

من جهته أكد الوزير على “أهمية كليات العلوم الصحية والدور المهم لمخرجاتها وحث اللجنة على ضرورة العمل على الاهتمام و تحسين العملية التعليمية بشقيها النظري والعملي، وحصر كافة احتياجات الأقسام العلمية بها والنظر في كل العراقيل التي تواجهها واقتراح الحلول لذلك ومراجعة كل القرارات التي لها علاقة بسير الدراسة بهذه الكليات والعمل على تقديم مقترح بخصوص الدراسات العليا بكل اقسامها العلمية والاستفادة من الإمكانيات البشرية المؤهلة لذلك والتابعة لكل المؤسسات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي البحثية والتعليمة”.