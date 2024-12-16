«القيب» يلتقي القائم بالأعمال المؤقت بسفارة جمهورية العراق

التقى وزير التعليم العالي عمران القيب، القائم بالأعمال المؤقت لسفارة جمهورية العراق في طرابلس الدكتور “أحمد نعمة الصحاف”.

وتم خلال اللقاء “طرح عدد من الملفات المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي من بينها مستحقات أعضاء هيئة التدريس من الأشقاء العراقيين بالجامعات الليبية”.

وأكد القيب، “متابعة هذا الملف بشكل شخصي مع الإدارات المعنية بالوزارة والجامعات الليبية”.

كما تم التطرق في هذا الاجتماع إلى “مبادرة اقرأ التي طرحتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالجمهورية العراقية، وفي سبيل وضع برنامج تم اقتراح إعداد مذكرة تفاهم بين الجانبين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي”.

كما تطرق اللقاء إلى “طرح مبادرة لفتح الباب لأعضاء هيئة التدريس من الشقيقة العراق في مجال العلوم الطبية والهندسية”.