«القيب» يُعلن تسوية الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية عمران القيب عن تسوية الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس الجامعي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقده مساء اليوم الأحد، حول آخر مستجدات عمل الوزارة وعدد من الملفات الهامة.

وأضاف القيب: “نبشر المعيدين بصدور القرار 446 الذي يعالج تسوياتهم الوظيفية والعلمية.. الوزارة عالجت ملف المعيدين ونتمنى منهم الانخراط بالدراسة.. ونتمنى أن يكون دور المعيدين أكثر فاعلية ونحن نتابع مزاياهم الأخرى”.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العملي أن ملف أعضاء هيئة التدريس أصبح أفضل من السنوات الماضية.

وأشار القيب إلى أن انطلاق الدراسة والمحاضرات في الجامعات كانت جدية وملحوظة.

كما نوه القيب إلى أن وزارة التعليم العالي تعمل على تفعيل الإيفاد الخارجي، موضحاً أن الإيفاد الخارجي يلزمه ضوابط معينة بسبب الظروف الاقتصادية.

مؤتمر صحفي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب #مباشر | مؤتمر صحفي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب، للحديث حول آخر مستجدات عمل الوزارة وعدد من الملفات الهامة. #حكومتنا #ليبيا #حكومة_الوحدة_الوطنية تم النشر بواسطة ‏حكومتنا‏ في الأحد، ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤