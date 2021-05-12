«الكابينت» الإسرائيلي يُصادق على توسيع نطاق العمليات العسكرية ضد غزة

صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر “الكابينت”، اليوم الأربعاء، على توسيع نطاق العمليات العسكرية ضد غزة.

وأعلن “الكابينت” أن “​الجيش الإسرائيلي​ سيشن معركة قوية على غزة لمدة أسبوع”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن أنه سيعقد اجتماعا للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية “الكابينت” لبحث “التطورات الصعبة” التي حصلت في الأيام الأخيرة.

وأكد نتنياهو، خلال جلسة عقدها لتقييم الوضع في مدينة عكا التي شهدت الليلة الماضية اضطرابات على خلفية التصعيد الإسرائيلي-الفلسطيني الأخير، أن الكابينت سيناقش خاصة استهداف عربة تابعة للجيش الإسرائيلي بصاروخ مضاد للدروع في غلاف غزة، ما أسفر عن مقتل أحد جنودها على الأقل وإصابة اثنين آخرين.

وتفقد رئيس الوزراء غرفة العمليات الجوية وتلقى إيجازا من رئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع وقائد سلاح الجو حول آخر الغارات التي شنها سلاح الجو في قطاع غزة.