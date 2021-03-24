الكاظمي: العراق يتحول إلى مركز دبلوماسي مهم لقادة الدول

رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، قال أمس الثلاثاء، إن بلاده تشهد حركة دبلوماسية واسعة، حيث تعقد في بغداد قمة عراقية- مصرية- أردنية، إلى جانب زيارات مهمة أخرى مستمرة للبلاد.

وأضاف خلال اجتماع لمجلس الوزراء: “أخذت أرض العراق تتحول إلى مركز دبلوماسي مهم لقادة الدول، من أجل أن يلعب العراق دوره المحوري الطبيعي، وخدمة لمصلحة بلدنا وشعبنا، ونعمل بجد على أن يكون للعراق دور مهم في التهدئة بالمنطقة”.

كشف مصدر حكومي عراقي يوم الاثنين، عن أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني، سيزوران العاصمة العراقية بغداد نهاية الشهر الحالي لعقد قمة ثلاثية مع رئيس الوزراء العراقي بهدف مناقشة بناء محور سياسي مستقل في المنطقة.

ووفق ما ذكرت وكالة سبوتنيك عن المصدر قال إن القمة تهدف إلى بناء محور سياسي مستقل في المنطقة، وستناقش ملفات سياسية واقتصادية وأمنية، لافتا إلى أن جوهر المشروع الذي تعمل عليه الدول الثلاث هو إعلاء المشرق الجديد الذي أعلن عنه الكاظمي في زيارته إلى عمان ومشاركته في القمة الثلاثية التي عقدت هناك.

من بين زيارات الشخصيات المهمة إلى العراق، كانت زيارة البابا فرنسيس في وقت سابق من هذا الشهر، والتي استتغرقت 4 أيام، وهي أول زيارة بابوية للعراق على الإطلاق.

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi : هناك حركة دبلوماسية واسعة في العراق، لدينا القمة العراقية المصرية الأردنية ستعقد في بغداد، وهناك زيارات مهمة مستمرة للبلد. pic.twitter.com/9zssKALHwe — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) March 23, 2021