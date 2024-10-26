الكاف يحسم مصير مباراة ليبيا ونيجيريا

حسم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، مصير المباراة التي كان مقررا إقامتها بين منتخبي ليبيا ونيجيريا ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025.

وكان من المقرر أن يحل المنتخب النيجيري ضيفا على نظيره الليبي يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول الحالي في بنغازي، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.

ورأى الكاف أن الاتحاد الليبي لكرة القدم هو “المخطئ في الأزمة” التي واجهها المنتخب النيجيري خلال رحلة وصوله إلى بنغازي وما واجهه من صعوبات.



وقضت اللجنة في قرارها بخسارة ليبيا في المباراة رقم 87 بنتيجة 3-0 لصالح نيجيريا، بعد إثبات مخالفة الاتحاد الليبي لكرة القدم للمادة 31 من لوائح كأس الأمم الإفريقية 2025، وكذلك المادتين 82 و151 من قانون الانضباط التابع للاتحاد الإفريقي، وفق بيان الكاف.

كما فرضت لجنة الانضباط على الاتحاد الليبي لكرة القدم غرامة مالية قدرها 50 ألف دولار أمريكي، مع إلزامه بسداد المبلغ خلال 60 يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار. واختتم البيان برفض جميع الطلبات أو الالتماسات الأخرى المتعلقة بالمباراة.

وكانت الأزمة بدأت حين أعلن لاعبو منتخب نيجيريا مقاطعتهم للمباراة أمام منتخب ليبيا، بعد أن تقطعت بهم السبل في المطار طوال الليل.

وكان من المقرر هبوط الطائرة التي تقل بعثة المنتخب النيجيري في بنغازي، لكنها عوضا عن ذلك هبطت في مطار الأبرق الذي يبعد 220 كم عن وجهتهم وظلوا هناك لعدة ساعات.

وقال مسؤول بالاتحاد النيجيري إن أفراد البعثة المسافرة “تم التخلي عنهم بالكامل” ثم تم حبسهم داخل مبنى المطار بعد اتخاذ الترتيبات اللازمة للمغادرة.

ولكن في الوقت نفسه، سبق أن كشف الاتحاد الليبي لكرة القدم عن معاملة سيئة وعراقيل وضعت أمام المنتخب قبلها بأيام خلال مباراة الفريقين في نيجيريا.