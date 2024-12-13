«الكاف» يعلن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقي 

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، “عن القائمة النهائية لاختيار أفضل لاعب إفريقي في العام الحالي”.

وبحسب بيان نشره “الكاف”، “ضمت القائمة لاعبا عربيا واحدا وهو النجم المغربي أشرف حكيمي، ظهير أيمن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، كما ضمت النيجيري أديمولا لوكمان مهاجم أتالانتا الإيطالي، والإيفواري سيمون أدينجرا جناح برايتون الإنجليزي، والغيني سيرهو جيراسي نجم بوروسيا دورتموند الألماني، والجنوب إفريقي رونوين ويليامز حارس مرمى صن داونز الجنوب إفريقي”.

ووفق “الكاف”، “أما بالنسبة لفئة السيدات فتتواجد فرق مازيمبي الكونغولي والجيش الملكي المغربي وإيدو كوينز النيجيري في القائمة النهائية، وتواجدت ثلاث لاعبات في القائمة النهائية للمرشحات لنيل جائزة أفضل لاعبة شابة، وهن حبيبة صبري، من مصر، وضحى المدني من المغرب، والنيجيرية تشيماكا أوكووتشوكو”.

وبحسب “الكاف”، “من المقرر أن يعلن عن الفائز بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2024 خلال حفل توزيع جوائز الأفضل في إفريقيا الذي سيقام الاثنين المقبل بمدينة مراكش المغربية”.

هذا وكان “المهاجم الدولي النيجيري فيكتور أوسيمين توج بجائزة أفضل لاعب إفريقي في العام الماضي”.

The race is intense, the votes are distributed evenly and we're in for 𝐨𝐧𝐞 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥 𝐫𝐨𝐮𝐧𝐝. 👀



Ladies and gentlemen, your Men's Player of the Year ̶T̶o̶p̶ ̶3̶ Top 5. 🌟#CAFAwards2024 | @SSFootball pic.twitter.com/LSgVlAMpra — CAF_Online (@CAF_Online) December 12, 2024