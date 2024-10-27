«الكاف» يلغي عقوبة حرمان المنتخب من اللعب على أرضه

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، “إلغاء عقوبة حرمان المنتخب الليبي من لعب ثلاث مباريات على أرضه، مما يتيح للمنتخب الوطني خوض مبارياته القادمة أمام جماهيره”.

وبحسب وكالة “وال”، “جاء هذا القرار بعد تدخل وزير الخارجية بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، عبدالهادي الحويج”.

هذا وكانت لجنة الانضباط، أعلنت في وقت سابق، عن خسارة المنتخب الليبي في المباراة رقم 87 ضد نيجيريا، التي كانت مقررة في 15 أكتوبر 2024 في بنغازي، بنتيجة 3-0، كما فرضت اللجنة غرامة مالية قدرها 50 ألف دولار أمريكي، وأمرت الاتحاد الليبي لكرة القدم بدفعها خلال 60 يومًا”.