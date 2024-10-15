«الكاف» يلغي مباراة ليبيا ونيجيريا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، رسمياً، “إلغاء إقامة مباراة اليوم بين ليبيا ونيجيريا ضمن تفصيات كأس أمم أفريقيا إلى حين البتّ في أحداثها من قبل لجنة الانضباط“.

وأمس، أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، “أنه فتح تحقيقا فى أحداث أزمة منتخب نيجيريا في “مطار الأبرق” فى ليبيا وعودته لبلاده ورفضه خوض المباراة أمام المنتخب الليبي”.

وكانت بعثة المنتخب النيجيري، غادرت الأراضي الليبية دون لعب المباراة أمام المنتخب الليبي المقررة اليوم الثلاثاء، ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025.

استنكر الاتحاد الليبي لكرة القدم الإجراءات التي اتخذها الاتحاد النيجيري لكرة القدم برفضه خوض مباراة ليبيا ونيجيريا ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا المغرب 2025 وأكد بأنه سيتخذ جميع الإجراءات القانونية للحفاظ على مصالح ليبيا منتخب ليبيا الأول لكرة القدم.