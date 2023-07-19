«الكاف» يُحدد مواعيد دوري أبطال أفريقيا وكأس «الكونفدرالية»

يحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «الكاف» مواعيد دوري أبطال أفريقيا وكأس «الكونفدرالية» للموسم المقبل.

حيث ستقام مباريات ذهاب الدور التمهيدي الأول الذهاب في 18 أو 19 أو 20 أغسطس المقبل فيما تقام مباريات العودة في 25 أو 26 أو 27 من الشهر نفسه.

أما الدور التمهيدي الثاني فستنطلق مباريات الذهاب في 15 أو 16 أو 17 من سبتمبر المقبل فيما تقام مباريات الإياب في 29 أو 30 من سبتمبر أو الأول من أكتوبر المقبل.

وستقام منافسات دور المجموعات بداية من 24 من نوفمبر المقبل وينتهي في 3 من مارس من العام المقبل، في حين ستشارك ليبيا بفرق الأهلي طرابلس و الأهلي بنغازي في دوري الأبطال وأبوسليم والهلال في كأس «الكونفدرالية».