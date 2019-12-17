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الكاميرون..خطف 40 سياسيًا لترشحهم للانتخابات المحلية

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 17 ديسمبر 2019 - 14:15
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اختطف انفصاليون من الكاميرون أكثر من 40 سياسيًا محليًا في المنطقة الناطقة بالإنجليزية من البلاد، لترشحهم للانتخابات المحلية.

وذكرت وسائل إعلام محلية، الثلاثاء، أن الانفصاليين بدأوا عمليات لخطف السياسيين في المنطقة، وذلك تعبيرًا عن رفضهم إجراء انتخابات محلية، من المزمع إجراؤها في التاسع من شباط/ فبراير 2020.

وأشارت الوسائل إلى أن الانفصاليين نشروا تسجيلاً صوتيًا على شبكة الإنترنت، يدعو فيه أحد السياسيين المختطفين، ويدعى صاموئيل نفوربا، السكان بالقول، إن ”الانفصاليين لا يريدون أن يتوجه أحد إلى صناديق الاقتراع، وألا يترشح أي منهم للانتخابات“.

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ولم يصدر بعد أي تعليق من حكومة الكاميرون حول عمليات اختطاف السياسيين المحليين.

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