الكاميرون.. عاكفون على بحث السبل للقضاء على الكوليرا فى مراحلها الأولى

دعا وزير الصحة الكاميرونى ماناودا مالاشى، المواطنين فى جنوب شرق الكاميرون إلى توخى الحذر واتخاذ كافة التدابير اللازمة مع من تظهر عليه أعراض القيء أو الإسهال الشديد، وذلك عن طريق إبلاغ السلطات الصحية هناك وإدخاله المستشفى، وذلك بعد تأكيد نبأ وفاة شخصين إثر إصابتهما بالكوليرا.
وكانت وزارة الصحة الكونغولية، قد أصدرت بيانا مطلع هذا الأسبوع- أكدت خلاله إصابة ما يقرب من عشرة أشخاص بالكوليرا ووفاة اثنين آخرين متأثرين بإصابتهما بالمرض ذاته بمنطقة ايداباتو الصحية في إقليم باكاساي الملاصق لنيجيريا الاتحادية، مؤكدة أن المسؤولين عاكفون على بحث كافة السبل، ومن ثم اتخاذ التدابير اللازمة؛ للسيطرة على الكوليرا والقضاء عليها تماما قبل أن تتفشى على نطاق أوسع.
يذكر أن الكوليرا تفشت على نحو مثير للقلق في منطقة الشمال وأقصى الشمال في الكاميرون، وذلك على الرغم من كونها أكثر المناطق التي يحظى بها السكان بظروف معيشية جيدة على مستوى البلاد.
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