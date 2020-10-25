الكاميرون.. هجوم مُسلح على مدرسة أسفر عن مقتل 5 اطفال

أعلن مسؤولون في الكاميرون أن 5 أطفال قتلوا وأصيب 9 آخرون بجروح بليغة أمس السبت جراء هجوم مسلح على مدرسة في مدينة كومبا جنوب غرب البلاد.

وذكر نائب حاكم كومبا، علي أنوغو، في حديث لوكالة “رويترز” أن الاعتداء وقع بعد ظهر الأمس، مؤكدا أن المهاجمين وجدوا الأطفال في الفصل الدراسي وأطلقوا النار عليهم.

وحمل المسؤولون الكاميرونيون الانفصاليين الذين يسعون إلى إقامة دولة مستقلة في غرب البلاد المسؤولية عن الهجوم.

وسبق أن اتهمت الحكومة العام الماضي الانفصاليين بقتل عشرات التلاميذ، لكنهم نفوا مسؤوليتهم عن ذلك حسب مانقلت قناة “روسيا اليوم”.