الكبير: بيان أعضاء لجنة 5+5 جاء بإيعاز روسي

قال الكاتب الصحفي عبد الله الكبير، إنه ليس ثمة قيمة كبيرة للجنة العسكرية المشتركة 5+5 ولا تملك الأدوات اللازمة لتنفيذ أي من البنود التي زعمت أنه تم التوافق حولها في اجتماعات عديدة.

جاء ذلك في تعليق له، على البيان الصادر عن أعضاء لجنة 5+5 عن قوات حفتر، الأحد، بشأن تعليق كافة أعمالهم في اللجنة.

وأضاف الكبير أن توقف القتال فرضه التوازن العسكري بعد تدخل تركيا لمصلحة حكومة الوفاق في موازاة القوات الخاصة الروسية وعصابات “فاغنر” التي قاتلت مع قوات حفتر ولا دور للجنة العسكرية فيه، واستمراره واقع بحكم استمرار هذا التوازن.

وتابع: “سبق لحفتر أن استخدم إغلاق قطاع النفط للحصول على مكاسب سياسية والأعضاء الممثلون لحفتر في اللجنة يؤكدون في بيانهم اليوم أنهم إحدى أدوات حفتر في مشروعه، مع احتمال أن يكون هذا التهديد تم بإيعاز روسي في إطار الحرب الدائرة في أوكرانيا”.

واختتم الكبير تعليقه بالقول إن اللجنة ستتوقف عن المشاركة في الاجتماعات ولن يُغير هذا الموقف العسكري على الأرض ليكتشف الجميع أن هذه اللجنة لا ضرورة ولا فايدة ترجى منها.