«الكبير» لـ«عين ليبيا»: البيانات المُتضاربة للأعلى الدولة تعكس غياب التوافق

قال الكاتب والصحفي عبد الله الكبير إنّ البيانات المتضاربة الصادرة عن أعضاء المجلس الأعلى للدولة تعكس غياب التوافق بين أعضاء المجلس.

الكبير وفي تصريح لـ«عين ليبيا» ذكر أنّه ينبغي على أعضاء الدولة قبل مناقشة خارطة الطريق مع مجلس النواب إلزام مجلس النواب بالتوافق معهم حول سحب الثقة من الحكومة.

وأضاف الكبير أّن الخطوة التي اتخذها مجلس النواب في سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، جاءت دون التشاور مع مجلس الأعلى للدولة وكذلك القوانين الانتخابية، والتي سبق لمجلس الدولة أن وصفها بالمعيبة بحسب نص الاتفاق السياسي.