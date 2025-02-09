الكبير: لماذا يصعد اللصوص والأنذال إلى مواقع القيادة؟

تساءل الكاتب الصحفي عبد الله الكبير، في مقال له، عن سبب عدم تحقيق ثورة 17 فبراير أهدافها؟ ولماذا لم نشاهد أي تحسن في حياتنا بل تزداد الأوضاع سوءا يوما بعد يوم؟ ولماذا يصعد اللصوص والأنذال إلى مواقع القيادة لينحدروا بنا إلى الهاوية؟.

وأضاف الكبير أن حالنا اليوم يستدعي وقفة جادة للبحث عن أسباب تعطل تطور المجتمع نحو الأفضل بعد كل هذه التضحيات.

وتابع: “نحن ندرك أن الحاضر هو امتداد للماضي، فالتخريب الممنهج الذي تعرض له المجتمع خلال العقود الماضية نجني ثماره السامة اليوم”.

وأشار الكبير إلى أن فشل القيادة هو امتداد لفشل المؤسسات الاجتماعية والتفافية، وأن تجاوزات وانحرافات من يتبوؤون مواقع القيادة اليوم ترجمة واقعية لتجاوزاتنا وانحرافاتنا لأننا تجاهلنا العدل كركيزة لبناء الدولة”.