الكبير: لن يمر قرار سحب الثقة إذا رُفِض من الشعب عبر المظاهرات

قال الكاتب الصحفي عبد الله الكبير، إن قرار سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية هو استمرار للعبث الذي يُمارسه عقيلة صالح باسم البرلمان.

وأضاف الكبير في تصريح لـ”عين ليبيا”: “بصرف النظر عن عدم قانونية القرار ومخالفته الواضحة للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، فهو محاولة من طرف سياسي فرض نفسه ورؤيته على الليبيين باختراع العراقيل في طريق الانتخابات والانتقام لهزيمته هو وحليفه المهزوم بالفطرة في المعركة العسكرية في جنوب طرابلس وفي المعركة السياسية في جنيف”.

وتابع: “لن يمر القرار إذا وجد موقف واضح من نواب رافضين لهذا العبث ومن قطاعات واسعة من الشعب عبر المظاهرات”.