الكبير يؤكد ضرورة تنويع مصادر الدخل وتعزيز الثقة في النظام المصرفي

أكد محافظ بنك ليبيا المركزي الصديق الكبير، ضرورة توفير بيئة عمل مناسبة لنمو القطاع الخاص وازدهاره، وتنويع مصادر الدخل وتعزيز الثقة في النظام المصرفي وتطويره وفقا للمعايير الدولية وأفضل الممارسات والتجارب الناجحة.

و بحسب المكتب الإعلامي للمصرف، لفت الكبير في كلمة خلال مؤتمر مجلس الأعمال الليبي البريطاني LBBC بطرابلس. أمس، إلى القيام بتأهيل الكوادر البشرية المصرفية في العديد من المجالات، واستحداث وحدة الابتكار والتكنولوجيا المالية لمواكبة متطلبات التحول الرقمي.

وأشار الكبير إلى، جهود مصرف ليبيا المركزي في ضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي، والحفاظ على الاستدامة المالية للدولة، وتحقيق مبدأ الشفافية والإفصاح بتطوير التقرير الشهري للإيرادات والمصروفات والنقد الأجنبي في حلته الجديدة. كما تحدث الكبير عن دعم جهود المؤسسة الوطنية للنفط لرفع معدلات الإنتاج والتصدير، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين ليبيا والمملكة المتحدة.